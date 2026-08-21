Visite libre de la chapelle Saint-Laurent, Chapelle de Saint-Laurent, Séné
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint-Laurent · Séné
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Saint-Laurent 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Laurent Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle de Saint-Laurent datée en partie de la fin du 14e siècle, proposée par l’Amicale des quartiers de Saint-Laurent, en parallèle du pardon de Saint-Laurent qui aura lieu dimanche 20 septembre à partir de 10h.
Chapelle de Saint-Laurent chemin de Saint-Laurent, 56860, Séné Séné 56860 Parc Lann Bras Morbihan Bretagne https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=56243_1 Saint-Laurent, quartier du nord de la commune, abrite une chapelle datant de la fin du XIVe siècle, ayant subi diverses restaurations et modifications. Tous les ans le troisième week-end de septembre se déroule le pardon de Saint-Laurent.
Visite libre de la chapelle
©Ville de Séné
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