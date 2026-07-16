Visite libre de la chapelle Saint-Marc, Lycée Saint-Marc, Lyon

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Marc 19 et 20 septembre Lycée Saint-Marc Métropole de Lyon

Limité à 60 à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Lycée Saint-Marc ouvre exceptionnellement les portes de sa chapelle les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Les visiteurs pourront découvrir librement cet édifice remarquable, accompagnés par des bénévoles passionnés qui partageront l’histoire et les richesses patrimoniales du lieu.

Cette édition mettra particulièrement à l’honneur les récents travaux de restauration qui ont permis de révéler à nouveau deux absidioles dont les fresques avaient été recouvertes dans les années 1960. Grâce au travail minutieux de Caroline Snyers et de son équipe, ces décors ont retrouvé leur visibilité et leur éclat.

La restauration de la rosace a également permis de redécouvrir toute la beauté de ses vitraux aux couleurs lumineuses.

Des temps de médiation autour de ces restaurations seront proposés tout au long du week-end.

Les visiteurs pourront également admirer l’orgue classé de la chapelle, qui fera l’objet de petits concerts au cours des journées.

Lycée Saint-Marc 10 rue Sainte Hélène 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0660618881 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-lycee-saint-marc-a-lyon/103297 La chapelle du lycée Saint-Marc a été édifiée sous la direction de Frédéric Giniez (équipe de Pierre Bossan, Fourvière) en 1867. De dimensions spectaculaires, mais invisible depuis la rue, elle fait l’objet de travaux de restauration depuis 20 ans qui remettent en lumière ce patrimoine unique. En 2025 les fresques d’origine ont été découvertes et présentent une iconographie superbe de détails et de couleurs. Accès libre de 10h00 à 19h00.

Journées européennes du patrimoine 2026.

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