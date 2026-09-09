Visite libre de la chapelle Saint-Paix | Journées du Patrimoine Chapelle Sainte-Paix Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de la chapelle Saint-Paix | Journées du Patrimoine

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

De 10h à 18h, visite libre et gratuite de la petite chapelle romane dont il ne reste plus que le choeur et qui accueille ce week-end l’exposition Rêves présentée par le Collectif des Deux Mondes.

De 10h à 18h, visite libre et gratuite de la petite chapelle romane dont il ne reste plus que le choeur et qui accueille ce week-end l’exposition Rêves présentée par le Collectif des Deux Mondes.

Armés d’appareils photos, de pinceaux, de colle et de ciseaux, sept artistes du Collectif des Deux Mondes utilisent des outils variés pour agir sur le patrimoine en péril et le réinventer à travers l’art. Pour la troisième année consécutive, le collectif investit la chapelle Sainte-Paix et donne à voir ses oeuvres multiples créées tout spécialement pour les Journées europénnes du Patrimoine et en lien avec la thématique.

L’occasion vous est ici donnée de profiter d’un des plus anciens monuments de la ville et d’échanger avec les artistes présents tout le week-end. Non accessible aux PMR. .

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

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English : Visite libre de la chapelle Saint-Paix | Journées du Patrimoine

From 10.00 am to 6.00 pm, there is free self-guided access to the small Romanesque chapel of which only the chancel remains which is hosting the ‘Rêves’ exhibition this weekend, presented by the Collectif des Deux Mondes.

L’événement Visite libre de la chapelle Saint-Paix | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer