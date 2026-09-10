Visite libre de La chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Quimper

Informations pratiques

Visite libre de La chapelle Saint-Pierre de Cuzon 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Pierre de Cuzon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle Saint-Pierre de Cuzon vous révèle son histoire lors de ce week-end dédié à la culture et au patrimoine. Construite en 1875 d’après les plans de l’abbé Abgrall, qui a également réalisé la chapelle du Likès, elle accueille aujourd’hui les chrétiens orthodoxes de toute la Cornouaille deux fois par mois.

Un lieu chargé d’histoire et de spiritualité à explorer ensemble.

Accueil par Yannick Provost, prêtre de la paroisse

Chapelle Saint-Pierre de Cuzon 25 rue de la chapelle de Cuzon, 29000, Quimper Quimper 29000 Cuzon Finistère Bretagne Construite en 1875 d’après les plans de l’abbé Abgrall, qui a également réalisé la chapelle du lycée le Likès, elle accueille aujourd’hui les chrétiens orthodoxes de toute la Cornouaille deux fois par mois. Un lieu chargé d’histoire et de spiritualité à explorer ensemble.

Visite libre

©Ville de Quimper