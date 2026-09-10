Visite libre de la Chapelle Saint-Pierre de Réveillon, Chapelle Saint-Pierre de Réveillon, La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Saint-Pierre de Réveillon, construite au XIIᵉ et au XVIᵉ siècles. Elle abrite des peintures murales du XVIᵉ siècle très bien conservées et classées aux Monuments Historiques.

Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Lieu-dit Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Construite aux XIIIe et XVe siècles, située dans un écrin de verdure, cette chapelle comporte un ensemble de peintures murales du XVIe siècle, d’une grande originalité et remarquablement conservées. Prendre à la Ferté Vidame le CD 24 entre les deux bassins de Mousseuse, direction Laigle.

Découvrez la chapelle Saint-Pierre de Réveillon, construite au XIIᵉ et au XVIᵉ siècles.

©Office de tourisme des Forêts du Perche