Visite libre – Maison Saint Simon, Maison Saint-Simon, La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Visite libre – Maison Saint Simon 19 et 20 septembre Maison Saint-Simon Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet espace vous invite à prendre place au bureau de Saint-Simon. La visite s’ouvre sur la Cour de Louis XIV. Petits et grands peuvent tirer les ficelles pour découvrir les histoires que renferment les coulisses de Versailles. Objets de curiosité, méthode d’investigation, tout est passé à la loupe !

Maison Saint-Simon Domaine de la Ferté-Vidame Pavillon Saint-Dominique 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.oreeduperche.com Pavillon du XIXe siècle, situé à l’entrée du parc du château qui couvre une superficie de 60 hectares. Ruines monumentales du château de Jean-Joseph de Laborde (XVIIIe siècle), ancien jardin à la Française, étangs, canaux et balustres. Possibilité de voir la façade sud des communs du château (style régence) construit par la famille de Saint-Simon.

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, illustre propriétaire du domaine de La Ferté-Vidame, écrivit ses célèbres mémoires dans le château médiéval des Vidames de Chartres. Visiter la Maison Saint-Simon est également l’occasion de découvrir le parc du château de La Ferté-Vidame.

Cet espace vous invite à prendre place au bureau de Saint-Simon. La visite s’ouvre sur la Cour de Louis XIV.

©Maison Saint-Simon