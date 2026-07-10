Visite libre de la cité du cuir, Cité du cuir, Saint-Junien

Informations pratiques

Visite libre de la cité du cuir 19 et 20 septembre Cité du cuir Haute-Vienne

L’entrée à la Cité du cuir est exceptionnellement gratuite les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 18h, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le parcours de la Cité du cuir et plongez dans l’histoire des savoir-faire qui ont façonné Saint-Junien.

Vous apprendrez comment le cuir était fabriqué pour approvisionner les nombreuses ganteries de la ville et découvrirez comment ces métiers ont profondément marqué le territoire et la vie de ses habitants.

Cité du cuir 20 Chemin de Notre-Dame-au-Goth, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 76 68 http://citeducuir.fr https://www.facebook.com/citeducuir/;https://www.instagram.com/citeducuir/ La Cité du cuir célèbre les métiers du cuir historiques de son territoire : la mégisserie et la ganterie. Elle propose au grand public un parcours de découverte de 1300 m2, des expositions temporaires, des ateliers, une boutique autour des savoir-faire. Parkings en amont du site le long de la voie d’accès

Venez découvrir le parcours de découverte de la Cité du cuir. Vous apprendrez comment le cuir était fabriqué à Saint-Junien spécialement pour ses nombreuses ganteries et comment ces métiers ont le et…

© Cité du cuir / CCPOL