Visite libre de la Classe-musée de la Plaine (Lyon 8ème), avec une exposition « La Géographie en images »., Classe-musée de la Plaine, Lyon

Visite libre de la Classe-musée de la Plaine (Lyon 8ème), avec une exposition « La Géographie en images ». Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Classe-musée de la Plaine Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La Classe-musée de la Plaine a été inaugurée en 2000. Elle est située dans le 8ème arrondissement de Lyon et fonctionne grâce aux bénévoles volontaires qui l’animent.

Notre musée occupe une salle de classe dans l’école Jean Macé, datant de 1887, par convention avec la ville de Lyon.

Outre l’aspect conservatoire d’objets et de matériels scolaires, la Classe-musée reçoit une quarantaine de classes pendant l’année scolaire, essentiellement CP et CE1 venant de Lyon et de la Métropole de Lyon, et leur propose des visites et des ateliers (observation, découverte du matériel de l’écolier, écriture à l’encre, quizz…) en lien avec leur programme scolaire.

Classe-musée de la Plaine 1 rue Général André 69008 Lyon Lyon 69008 Monplaisir-la-Plaine Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.classemuseelyon.com La Classe-musée de la Plaine a été inaugurée en 2000. Elle est située dans le 8ème arrondissement de Lyon et fonctionne grâce aux bénévoles volontaires qui l’animent.

Notre musée occupe une salle de classe dans l’école Jean Macé, datant de 1887, par convention avec la ville de Lyon.

Outre l’aspect conservatoire d’objets et de matériels scolaires, la Classe-musée reçoit une quarantaine de classes pendant l’année scolaire, essentiellement CP et CE1 venant de Lyon et de la Métropole de Lyon, et leur propose des visites et des ateliers (observation, découverte du matériel de l’écolier, écriture à l’encre, quizz…) en lien avec leur programme scolaire. Bus C25, arrêt Général André

La Classe-musée de la Plaine a été inaugurée en 2000. Elle est située dans le 8ème arrondissement de Lyon et fonctionne grâce aux bénévoles volontaires qui l’animent.

©classe-musée de la Plaine