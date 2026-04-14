Visite libre de la collection d’anatomie normale, Musée anatomique – Institut d’Anatomie normale, Strasbourg

Visite libre de la collection d’anatomie normale Samedi 23 mai, 19h00 Musée anatomique – Institut d’Anatomie normale Bas-Rhin

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’institut d’anatomie normale vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Nuit des musées. Découvrez ces collections rassemblant des pièces anatomiques humaines représentant toutes les régions du corps, selon différentes techniques de préparation et datant de la fin du 18e siècle à nos jours.

Musée anatomique – Institut d’Anatomie normale Rue Kirschleger Strasbourg 67003 Krutenau Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 85 39 30 https://www.facebook.com/museumanatomicumstrasbourg/ L’institut d’anatomie constituait le centre de la nouvelle faculté de médecine édifiée par l’Allemagne impériale dans l’enceinte de l’hôpital civil de Strasbourg. Divisé en sections d’anatomie normale et d’anatomie pathologique, il montre la volonté de l’Allemagne de construire une faculté moderne et prestigieuse, capable d’attirer les meilleurs enseignants et des étudiants venus de tout l’Empire. Entrée par l’arrière du bâtiment

L’institut d’anatomie normale vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Nuit des musées. Découvrez ces collections rassemblant des pièces anatomiques humaines représentant toutes du…

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