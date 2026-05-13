Visite libre de la collection du Musée de la musique, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris

Visite libre de la collection du Musée de la musique Samedi 23 mai, 19h30 Cité de la musique – Musée de la musique Paris

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Musée national riche d’une collection de près de 9 000 instruments et œuvres d’art, le Musée de la musique s’inscrit pleinement dans le quotidien de la Philharmonie de Paris. Il conserve l’un des ensembles d’instruments les plus importants au monde, tant du point de vue de la rareté que de la diversité des objets.

Le nouveau parcours du Musée, achevé en mai 2025, déploie une vaste histoire de la musique dans le monde, de la fin du XVIe siècle à nos jours. La collection illustre la « modernité » musicale explorée en Europe, depuis la Renaissance jusqu’aux expériences contemporaines et électroniques. Elle souligne en regard la richesse et la vitalité des cultures musicales d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.

Le Musée de la musique met en lumière pour la nuit eurropénne des musées sa remarquable collection de harpes, illustrant la richesse et la variété de cet instrument comme la harpe de la maison Erard, fabriquée en 1799 et considérée comme l’une des plus anciennes conservées, la harpe Kundi, originaire de République centrafricaine, issue de l’ancienne collection Victor Schoelcher…

Cité de la musique – Musée de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France +33144844484 https://www.orchestredechambredeparis.com Instruments de musique savante européenne du XVIe au XXe siècles (cornets à bouquin XVIe- XVIIe siècles, luths et archiluths vénitiens du XVIIIe siècle, clavecins flamands et français, lutherie française XVIIIe- XXe siècles, lutherie italienne XVIIe-XVIIIe siècles (Stradivarius, Guarnerius, Amati). Piano français (XVIIIe-XIXe siècles). Flûtes (XVIIe-XIXe siècles). Instruments en cuivre d’Adolphe Sax. Guitare (XVIIe-XXe siècles). Création des collections d’instruments de musiques dites populaires (accordéons) et de musiques électro-acoustiques et électriques. Instruments du monde (environ 400 pièces, essentiellement d’Asie).

Visite libre

Musée de la musique / Philharmonie de Paris ©Joachim Bertrand