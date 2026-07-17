Visite libre de la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon

Informations pratiques

Visite libre de la Collégiale Saint-Didier 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite entre 1356 et 1359, caractéristique du gothique méridional, la Collégiale Saint-Didier a conservé ses dispositions d’origine. Le mobilier a été modifié suite aux confiscations révolutionnaires, il provient notamment de l’église des Célestins.

Église Saint-Didier Place Saint-didier, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Construite entre 1356 et 1359, caractéristique du gothique méridional, la Collégiale Saint-Didier a conservé ses dispositions d’origine. Le mobilier a été modifié suite aux confiscations il provient…

©Stéphane Jordan