Visite libre de la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Didier · Avignon
Informations pratiques
Visite libre de la Collégiale Saint-Didier 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Construite entre 1356 et 1359, caractéristique du gothique méridional, la Collégiale Saint-Didier a conservé ses dispositions d’origine. Le mobilier a été modifié suite aux confiscations révolutionnaires, il provient notamment de l’église des Célestins.
Église Saint-Didier Place Saint-didier, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Construite entre 1356 et 1359, caractéristique du gothique méridional, la Collégiale Saint-Didier a conservé ses dispositions d’origine. Le mobilier a été modifié suite aux confiscations il provient…
©Stéphane Jordan
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