Visite libre de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Troo

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Martin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite en 1049 de style angevin en pierre de taille du sous-sol de Trôo, la Collégiale Saint Martin a été remaniée aux XIIᵉ, XIVᵉ et XVIᵉ siècles. Classée monument historique en 1862.

Collégiale Saint-Martin 4 rue du Château 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Elle fut fondée en 1049 par Geoffroy Martel et rebâtie au XIIe siècle dans le style angevin par Geoffroy Plantagenêts, en pierre de taille du sous-sol de Trôo.

Remaniée au XIIe, XIVe et XVIe siècles, son clocher probablement surmonté d’une flèche de pierre octogonale à quatre clochetons fut brûlé par la foudre en 1737 et remplacé par un clocher moins élancé.

Une restauration importante fut effectuée à la fin du XIXe siècle et celle de la toiture et du portail occidental a été effectué en 2000.

Elle possède une nef à deux travées voûtées sur arcs d’ogives. Son transept possède des piliers surmontés de chapiteaux sculptés de personnages et animaux stylisés.

Elle est classée Monument Historique en 1862.

Construite en 1049 de style angevin en pierre de taille du sous-sol de Trôo, la Collégiale Saint Martin a été remaniée aux XIIᵉ, XIVᵉ et XVIᵉ siècles. Classée monument historique en 1862.

Association Au Coeur de Trôo