Visite libre du système défensif de Trôo, Système défensif de Trôo, Troo

Informations pratiques

Visite libre du système défensif de Trôo 19 et 20 septembre Système défensif de Trôo Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Geoffroy Martel, comte d’Anjou et de Vendôme, construisit les premiers remparts de la ville haute vers 1049, après sa conquête du Maine, pour renforcer la ligne de défense.

Les murs de 1,5 à 2 m de large sont bâtis, comme ceux du château de Vendôme, avec des rognons de silex pris dans un mortier à base de chaux et de charbon.

Foulques-le-Jeune les renforça pour lutter contre Henri 1er d’Angleterre en utilisant ce qu’il avait appris de l’art militaire byzantin lors de la croisade qu’il fit en 1120. Il y adjoignit de massives tours d’angle de forme circulaire de 10 à 16 m de diamètre qui étaient accessibles par des chemins de ronde. Des tours semi-circulaires de 6m de diamètre renforçaient les courtines tous les 15m. De larges fossés complétaient le dispositif en avant des murs des 22 tours qui, faute de protection, ont pour la plupart disparu.

Une seconde enceinte, bien visible, à l’est du village, fut élevée au XIVᵉ siècle pour défendre la ville des compagnies de routiers. Empruntez la promenade des remparts qui part de la porte de Sougé et qui redescend jusqu’à la mairie, vous pourrez suivre et admirer ces remparts dont il reste encore une bonne partie.

L’ensemble du système défensif de la commune de Trôo est classé Monument Historique depuis le 19 décembre 2008.

La journée du vendredi est réservée au public scolaire et à leurs établissements.

Système défensif de Trôo Les Grandes-Ruelles 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 Construit en 1049, le système défensif de Trôo est composé d’une première enceinte comportant 22 tours, 2 portes et d’une motte castrale. A partir du XIVe siècle, une seconde enceinte a été construite pour mieux sécuriser le village. Parking près de la collégiale.

Geoffroy Martel, comte d’Anjou et de Vendôme, construisit les premiers remparts de la ville haute vers 1049, après sa conquête du Maine, pour renforcer la ligne de défense.

Association Au Coeur de Trôo