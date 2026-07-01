Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles, Hôtel des Tailles, Mortagne-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Tailles · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles 19 et 20 septembre Hôtel des Tailles Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.
Hôtel des Tailles 9 rue des Tailles, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.
Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.
Vincent Lebel
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