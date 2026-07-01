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Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles, Hôtel des Tailles, Mortagne-au-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Tailles · Mortagne-au-Perche

Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles, Hôtel des Tailles, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Tailles
Adresse
9 rue des Tailles, 61400 Mortagne-au-Perche
Ville
61400 Mortagne-au-Perche
Département
Orne

Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles 19 et 20 septembre Hôtel des Tailles Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.

Hôtel des Tailles 9 rue des Tailles, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.
Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.

Vincent Lebel

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