Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger Saint-Maixent-l’École
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger
Impasse des Trois Marchands Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Descendez dans la crypte de l’ancienne abbaye, un remarquable espace datant du VIIe siècle. Sa salle est divisée en deux par une rangée de trois puissants piliers, supportant des arcs-doubleaux des XIIe et XIIIe siècles. Au fond de la crypte, une abside abrite deux sarcophages mérovingiens aujourd’hui vides.
Au fil de la visite, vous pourrez observer des vestiges de peintures murales représentant notamment des feuillages et des fruits, un évêque, un abbé bénissant ainsi qu’un aigle noir.
Les murs de la crypte conservent également de nombreux graffitis, précieux témoignages laissés par des soldats américains de passage durant la Première Guerre mondiale.
Gratuit. .
Impasse des Trois Marchands Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger
L’événement Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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