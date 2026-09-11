Visite libre de la Flèche Saint-Michel, Flèche Saint-Michel, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre de la Flèche Saint-Michel 19 et 20 septembre Flèche Saint-Michel Gironde

Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement la flèche Saint-Michel et profitez de cette visite pour admirer ce monument emblématique et son architecture remarquable.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Flèche Saint-Michel Place Canteloup, 33800 Bordeaux, France Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556006600 https://www.bordeaux-tourisme.com/sites-monuments/fleche-saint-michel La flèche Saint-Michel est l’un de ces monuments que l’on repère de loin, et qui façonne, depuis le Moyen Âge, la silhouette de la ville. Avec sa hauteur de 114 mètres, elle s’impose comme le quatrième plus haut clocher de France.

Au pied de la flèche, la basilique Saint-Michel complète cet ensemble remarquable. Avec son architecture gothique flamboyante, elle occupe une place majeure dans l’histoire religieuse et patrimoniale de Bordeaux. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle rappelle combien ce quartier a compté dans le développement de la ville. La basilique et sa flèche forment ainsi un duo indissociable.

Au-delà de sa fonction religieuse d’origine, la flèche est devenue un symbole du patrimoine de la ville, reconnu bien au-delà du quartier Saint-Michel. Elle raconte à la fois l’ambition médiévale de Bordeaux, le savoir-faire des bâtisseurs et l’attachement des habitants à un monument qui traverse les siècles.

Pas de réservation. File d’attente.