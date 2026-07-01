Visite libre de la forteresse royale de Chinon, Forteresse royale de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Visite libre de la forteresse royale de Chinon 19 et 20 septembre Forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez la Forteresse à votre rythme. Découvrez l’histoire remarquable du site grâce à sa muséographie et ses salles remeublées, déambulez dans le parc de la Forteresse ou parcourez ses nombreuses tours pour admirer de magnifiques panoramas.

En 2025, profitez de l’exposition « Trésors royaux » pour découvrir des objets de prestiges prêtés par de nombreux musées et qui symbolisent la richesse et la puissance de leurs propriétaires.

Forteresse royale de Chinon 4 Rue du Château, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931345 https://forteressechinon.fr Située sur son éperon rocheux aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.

Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, ses murs millénaires ont accueilli Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors des tournants majeurs de l’Histoire de France.

Avec ses remparts ponctués de nombreuses tours défensives, sa silhouette caractéristique fait sa force et son originalité. Les “trois châteaux” qui composent la Forteresse royale livrent aujourd’hui leurs secrets par le biais de reconstitutions, de visites immersives et d’animations variées. Ouvert tous les jours toute l’année sauf les 01/01 et 25/12.

Visitez la Forteresse à votre rythme.

Forteresse_royale_Chinon_Crédit_Leonard_de_Serres