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Visite libre de la Galerie Totem (exposition, atelier et lecture-performance), Galerie Totem, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Galerie Totem · Amiens

Visite libre de la Galerie Totem (exposition, atelier et lecture-performance), Galerie Totem, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie Totem
Adresse
40, place Notre-Dame, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite libre de la Galerie Totem (exposition, atelier et lecture-performance) 19 et 20 septembre Galerie Totem Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Galerie Totem accueille l’exposition d’Alexandre Leger « Ici, le jour n’en finit pas », samedi et dimanche de 14h à 17h.
Un atelier est également proposé pour créer votre carte postale avec des images d’archives des lieux emblématiques d’Amiens, samedi de 15h à 17h.
Enfin, le dimanche à 14h, 15h et 16h, le Collectif Latalata revient sur les notions de mémoire et de transmission dans une lecture-performance (durée 30min).

Galerie Totem 40, place Notre-Dame, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
La Galerie Totem accueille l’exposition d’Alexandre Leger « Ici, le jour n’en finit pas », samedi et dimanche de 14h à 17h.

© Galerie Totem

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