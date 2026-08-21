Visite libre de la Galerie Totem (exposition, atelier et lecture-performance), Galerie Totem, Amiens

Informations pratiques

Visite libre de la Galerie Totem (exposition, atelier et lecture-performance) 19 et 20 septembre Galerie Totem Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Galerie Totem accueille l’exposition d’Alexandre Leger « Ici, le jour n’en finit pas », samedi et dimanche de 14h à 17h.

Un atelier est également proposé pour créer votre carte postale avec des images d’archives des lieux emblématiques d’Amiens, samedi de 15h à 17h.

Enfin, le dimanche à 14h, 15h et 16h, le Collectif Latalata revient sur les notions de mémoire et de transmission dans une lecture-performance (durée 30min).

Galerie Totem 40, place Notre-Dame, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

La Galerie Totem accueille l’exposition d’Alexandre Leger « Ici, le jour n’en finit pas », samedi et dimanche de 14h à 17h.

© Galerie Totem