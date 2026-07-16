Visite libre de la Glacière souterraine, Glacière souterraine, Caen

Informations pratiques

Visite libre de la Glacière souterraine 18 et 19 septembre Glacière souterraine Calvados

Prévoir vêtements chauds et chaussures confortables, attente possible, non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Accès exceptionnel et libre à la Glacière souterraine située sous le square Jeanine Boitard, à l’angle des rues d’Authie et de Jersey à Caen.

Vendredi soir de 18h à 21h30 / Samedi de 13h30 à 19h30

L’accès est limité à 20 ou 25 minutes par personne (selon l’affluence). Les visiteurs descendent dans la Glacière au fur et à mesure que d’autres en remontent, dans le respect de la jauge très limitée.

Informations affichées à divers endroits du site pour la compréhension de son fonctionnement

L’escalier compte une centaine de marches, il est éclairé et équipé d’une main courante. Le site n’est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il n’est pas conseillé aux nourrissons.

L’ambiance peut y être très humide et la température est à 10°. Se munir d’un vêtement chaud et de chaussures confortables.

L’attente dans le square peut atteindre 1h à 1h30. Privilégier la nocturne du vendredi ou le tout début d’après-midi du samedi.

.

Glacière souterraine 8 rue de Jersey, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Glacière construite dans la deuxième moitié du 19ème siècle et destinée à conserver au frais des aliments. Après avoir servi un temps de dépôt à des brasseurs, elle offrit aux habitants du quartier un abri pendant les bombardements de juin et juillet 1944.

Accès libre à la Glacière souterraine construite dans la deuxième moitié du 19ème siècle est destiné à conserver des aliments.

©Nadège Orange