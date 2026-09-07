Visite libre de la Maison des chœurs, Chapelle Saint-Charles, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la Maison des chœurs 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Charles Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans l’ancienne chapelle de l’hôpital général, aujourd’hui devenue un lieu dédié aux chorales montpelliéraines.

Chapelle Saint-Charles Place Albert 1er, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général pour les pauvres et les indigents sur l’emplacement du couvent des Carmes.

La chapelle affectée à l’hôpital, dédiée à saint Charles, est agrandie et remaniée par Jean Giral en 1751 puis Jacques Nogaret.

Elle comporte un plan bien particulier : ses deux niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, permettaient aux pensionnaires d’assister de plain-pied aux offices !

Classée au titre des Monuments historiques en 1947, la chapelle accueille désormais des répétitions des chorales de la ville et des concerts ouverts au public.

Entrez dans l’ancienne chapelle de l’hôpital général, aujourd’hui lieu dédié aux chorales montpelliéraines.

©Ville de Montpellier