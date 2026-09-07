Visite libre de la Maison du phare, Maison du phare, Le Grau-du-Roi

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du phare 18 – 20 septembre Maison du phare Gard

Entrée gratuite et libre sous condition de jauge d’accessibilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Maison du Phare au Grau-du-Roi

Venez découvrir ou redécouvrir la Maison du Phare, un espace immersif dédié à l’histoire de l’Ancien Phare du Grau-du-Roi, aux techniques de pêche et aux pêcheurs de la ville.

Une visite libre à partager seul ou en famille, pour profiter des vidéos explicatives, des jeux interactifs et admirer de l’intérieur ce beau bâtiment chargé d’histoire.

Maison du phare Ancien phare du, Quai Général de Gaulle, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 04 66 51 67 70 https://www.letsgrau.com La Maison du Phare ouverte au public en juillet 2023 vous attend pour vous faire découvrir la maison des gardiens et le monde des pêcheurs. Située au rez-de-chaussée. Parking devant l’office de tourisme.

Découvrez la Maison du Phare au Grau-du-Roi

© Office de tourisme du Grau du Roi