Visite libre de la maison natale de François Mitterrand, Maison natale de François Mitterrand, Jarnac

Informations pratiques

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand 19 et 20 septembre Maison natale de François Mitterrand Charente

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand.

Maison natale de François Mitterrand 22 Rue Abel Guy, 16200 Jarnac, France Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545354608 http://www.mitterrand.org/Jarnac-Ville-natale-de-Francois.html Ensemble remontant en grande partie au XIXe siècle, comprenant une maison sur trois niveaux flanquée d’une aile basse plus récente, une cour, un jardin et une ancienne vinaigrerie attenante à une autre maison bourgeoise. La vinaigrerie a été construite en 1920, à la place d’un ancien établissement, et a fonctionné jusque dans les années 1970, sous la raison sociale Mitterrand Frères. A l’intérieur, le rez-de-chaussée est orné de boiseries et de meubles bretons transformés. François Mitterrand est né dans cette demeure le 26 octobre 1916.

Visite libre de la Maison Natale de François Mitterrand

©IFM