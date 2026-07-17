Visite libre de la Maison Picassiette, Maison Picassiette, Chartres

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Picassiette 19 et 20 septembre Maison Picassiette Eure-et-Loir

Réservation fortement recommandée : 02 37 34 10 78

Durée de visite : environ 45 minutes

Visite en extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans un monde de couleurs en découvrant ce site atypique.

Raymond Isidore, propriétaire des lieux, prend l’habitude lors de ses promenades de ramasser des morceaux de verre et de faïence qu’il transforme en mosaïques. De son humble maison, il en fait un palais enchanté où la magie se prolonge jusque dans les jardins. On ne peut qu’admirer la somme de travail accomplie : 29 000 heures de travail – 4 millions de débris de vaisselle (15 tonnes). Seule la taille de son terrain semble limiter la créativité du « Picassiette ». Chaque détail incrusté sur les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les meubles et les sols composent l’œuvre personnelle d’un bâtisseur moderne. Vous tomberez sous le charme d’une œuvre personnelle rappelant celle du Facteur Cheval ou d’Antoni Gaudi.

Une visite surprenante et captivante pour petits et grands !

Maison Picassiette 22 Rue du Repos, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237341078 https://www.maison-picassiette-chartres.com Raymond Isidore (1900-1964) , travailleur dans une fonderie puis fossoyeur municipal, achète le terrain à la fin des années 1920. De 1928 jusqu’aux années 1960, il construit et décore sa maison et son jardin, utilisant des débris de vaisselle et des fragments de porcelaine, de faïence et de verre. L’ensemble – maison d’habitation, chapelle, logement d’été, jardin d’hiver, trône bleu et statues – crée un monde imaginaire avec une iconographie naïve mélangeant différentes cathédrales de France, la Vierge, le Christ, la Tour Eiffel et diverses statues phalliques. Cet ensemble a été acquis par la Ville de Chartres en 1981 et transformé en musée.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans un monde de couleurs en découvrant ce site atypique.

©Studio Martino