Visite libre de la Maison sur le Fleuve, La Maison sur le Fleuve, Cognac

Informations pratiques

Visite libre de la Maison sur le Fleuve Dimanche 20 septembre, 10h00 La Maison sur le Fleuve Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Venez découvrir la Maison sur le Fleuve, un nouveau patrimoine installé au cœur de Cognac, sur la Charente.

Dessinée par Feda Wardak, cette architecture flottante, sans portes ni murs, est amarrée sur les berges du fleuve. Elle est le fruit d’une recherche collective lancée en 2021 par l’Avant-Scène Cognac, à la suite d’une invitation de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine à expérimenter de nouvelles formes d’art dans l’espace public.

À la fois œuvre et lieu, la Maison sur le Fleuve a été imaginée sans fonction définie à l’avance, afin de ne pas l’enfermer dans des usages déjà connus. Le projet se présente comme une « utopie en action », une expérience concrète pour explorer de nouvelles manières d’habiter ensemble.

Elle invite ainsi à réfléchir à notre façon de vivre sur le fleuve et à construire une relation plus apaisée avec ce milieu, en réunissant scientifiques, artistes et habitants.

La Maison sur le Fleuve impasse saint fiacre, 16100 cognac Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 82 58 70 https://avantscene.com/ https://www.instagram.com/avant_scene_cognac/;https://www.facebook.com/lavantscenecognac/ Parking de préférence place du Solençon ; poursuivre à pied sur le chemin de halage (5 à 10 minutes) jusqu’à hauteur des Jardins de St Fiacre.

Venez découvrir ce nouveau patrimoine qu’est la Maison sur le Fleuve, en plein coeur de Cognac, sur la Charente !

©avantscencognac