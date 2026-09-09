Visite libre de la médiathèque « Les Silos », Médiathèque les Silos, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre de la médiathèque « Les Silos » 19 et 20 septembre Médiathèque les Silos Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXᵉ siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXᵉ siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly, dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent également de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. Les silos témoignent aussi de l’identité de ville du graphisme avec la signalétique colorée imaginée par le studio baldinger•vu-huu. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment. Gare à proximité.

Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la Médiathèque est un exemple emblématique du patrimoine industriel du xxe siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du xxe siècle », des…

© Ville de Chaumont