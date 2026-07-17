Visite libre de la petite carrière et casemates de l’ancien château royal, Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Histoire Pissarro-Pontoise · Pontoise
Informations pratiques
Visite libre de la petite carrière et casemates de l’ancien château royal 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise Val-d’Oise
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
De l’ancien château royal, vous pouvez découvrir la petite carrière transformée en cellier au XIIIe siècle et les casemates, chambres de tirs défensifs de l’ancien pont-levis.
Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise 17 rue du château 95300 Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
Lhomel
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