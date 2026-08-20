Visite libre de la Résidence préfectorale, Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde), Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de la Gironde) · Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre de la Résidence préfectorale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde) Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’hôtel de Nesmond, édifié au XVIIe siècle, est un lieu emblématique de l’histoire de Bordeaux et de la France.

Résidence des gouverneurs de Guyenne avant la Révolution, puis de l’archevêque de Bordeaux sous Napoléon III, il accueille les préfets de la Gironde depuis 1907. Au XXe siècle, le Gouvernement français y siégea à deux reprises, en 1914 et en 1940.

De nombreuses personnalités y ont également séjourné, parmi lesquelles plusieurs présidents de la République française, dont Raymond Poincaré, le général de Gaulle et, plus récemment, Emmanuel Macron.

Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde) 17 bis rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 60 18 http://www.gironde.gouv.fr L’hôtel de Nesmond est bâti en 1630 par la famille d’Esmond, d’origine irlandaise. Il se trouve sur l’emplacement d’un ancien temple romain. Acquis très rapidement par la ville de Bordeaux, il sert de logement au maire, puis aux gouverneurs de Guyenne. Nommé gouverneur en 1755, le maréchal de Richelieu (né duc de Fronsac et arrière-petit-neveu du Cardinal) remanie profondément l’édifice.

À la Révolution, la mairie divise l’hôtel en 8 lots et les vend à des particuliers. En 1862, l’État rachète l’hôtel pour le mettre à la disposition des archevêques de Bordeaux. Mais, à la suite de la séparation de l’Église et de l’État en 1905, l’hôtel de Nesmond est revendu au département de la Gironde, pour être « affecté à l’installation d’un service public ».

En 1907, il devient l’hôtel particulier du Préfet. En 1914, et à nouveau en 1940, c’est à l’hôtel de Nesmond que réside le Président de la République, alors que les autorités du pays se sont repliées à Bordeaux. Son grand salon doré (ou salon des Batailles) sera le témoin des heures douloureuses qui conduisirent à la fin de la IIIe République.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par les Allemands et, à la Libération, l’hôtel est laissé à l’abandon. Ce n’est qu’en 1952 qu’il redevient résidence des préfets de la Gironde, qui sont également, depuis un décret de 1964, préfets de la région Aquitaine et, depuis 2016, de la Nouvelle-Aquitaine.

L’hôtel de Nesmond a été la résidence des gouverneurs de Guyenne avant la Révolution, la résidence de l’archevêque de Bordeaux sous Napoléon III, il est la résidence des préfets de la Gironde depuis…

©Fabrice Poirier, Préfecture de Gironde