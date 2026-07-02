Visite libre de la tour, Tour des Archives, Vernon

Informations pratiques

Visite libre de la tour 19 et 20 septembre Tour des Archives Eure

18 pers. max en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverte spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de ces deux après-midis, pour découvrir ou redécouvrir la tour des archives, vestige du château fort construit par Philippe-Auguste à la fin du XIIe siècle dans le but de défendre le domaine royal.

Après avoir gravit les 102 marches pour atteindre le sommet du donjon culminant à 22 mètres, vous découvrirez une vue panoramique sur la ville de Vernon où notre guide pourra vous faire découvrir l’histoire de la ville à travers son architecture.

Renseignements au 02 32 51 39 60

Tour des Archives Rue des écuries des Gardes, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 51 39 60 Tour des archives, vestige du château fort construit par Philippe-Auguste à la fin du XIIe siècle dans le but de défendre le domaine royal.

Ouverte spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de ces deux après-midis, pour découvrir ou redécouvrir la tour des archives, vestige du château fort construit par à la fin …

©Julie Marcy