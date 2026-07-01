Visite libre de la tour « Trama », impasse des Tilleuls, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Visite libre de la tour « Trama » Samedi 19 septembre, 13h00 impasse des Tilleuls Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’extérieur et de l’intérieur d’une tour subsistante de l’enceinte du XVe siècle de Jean Ier.

impasse des Tilleuls impasse des Tilleuls 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Une des tours subsistantes du XVème siècle de l’enceinte de Jean 1er, dans un jardin privé de Mortagne-au-Perche. Accès à pied par l’impasse des tilleuls, qui donne sur la rue Aristide Briand

Visite de l’extérieur et de l’intérieur d’une tour subsistante de l’enceint du XVème siècle de Jean 1er.

© Vincent Lebel