Visite libre de la tour « Trama », impasse des Tilleuls, Mortagne-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · impasse des Tilleuls · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Visite libre de la tour « Trama » Samedi 19 septembre, 13h00 impasse des Tilleuls Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite de l’extérieur et de l’intérieur d’une tour subsistante de l’enceinte du XVe siècle de Jean Ier.
impasse des Tilleuls impasse des Tilleuls 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Une des tours subsistantes du XVème siècle de l’enceinte de Jean 1er, dans un jardin privé de Mortagne-au-Perche. Accès à pied par l’impasse des tilleuls, qui donne sur la rue Aristide Briand
Visite de l’extérieur et de l’intérieur d’une tour subsistante de l’enceint du XVème siècle de Jean 1er.
© Vincent Lebel
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