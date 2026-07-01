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Visite libre de la Villa, Villa Vogue, Rouen

vendredi 18 septembre 2026 · Villa Vogue · Rouen

Visite libre de la Villa, Villa Vogue, Rouen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Vogue
Adresse
38 rue Etoupée, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Visite libre de la Villa 18 – 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de sa toute première exposition organisée ici même en 2016.

Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de…

©Bestaux

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