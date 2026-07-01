Visite libre de la Villa, Villa Vogue, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de la Villa 18 – 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de sa toute première exposition organisée ici même en 2016.

Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de…

©Bestaux