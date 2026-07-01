Visite libre de la Villa, Villa Vogue, Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Villa Vogue · Rouen
Informations pratiques
Visite libre de la Villa 18 – 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de sa toute première exposition organisée ici même en 2016.
Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes en visite libre pour découvrir l’exposition anniversaire de l’artiste ECLOZ, qui célèbre à cette occasion les dix ans de…
©Bestaux
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen 2 juillet 2026
- Les terrasses du jeudi Rouen 2 juillet 2026
- À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Place Barthélemy Rouen 2 juillet 2026
- Festival Jours de fête Rouen 4 juillet 2026
- Rouen sur Mer Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Rouen 4 juillet 2026