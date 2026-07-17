Visite libre de l’abbatiale, Abbatiale Saint-Ouen, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de l’abbatiale 18 – 20 septembre Abbatiale Saint-Ouen Seine-Maritime

Entrée par le portail des Marmousets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Souvent confondue avec la cathédrale Notre Dame de Rouen, l’abbatiale Saint-Ouen est l’un des plus beaux joyaux gothiques de la capitale normande.

L’événement Collection d’Art, organisé par le département de Seine-Maritime, mettra à l’honneur les artisans d’arts.

Abbatiale Saint-Ouen Place du General de Gaulle, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0232081390 https://rouen.fr/abbatiale-saint-ouen Fondée vers 750, l’abbaye de Saint-Ouen fut l’un des plus puissants monastères bénédictins de Normandie. Après la Révolution, la municipalité s’installe dans l’ancien dortoir des moines, beau bâtiment classique du milieu du XVIIIe siècle. L’église abbatiale, que beaucoup de visiteurs prennent pour la cathédrale tant ses proportions sont majestueuses, se dresse au sein des anciens jardins du couvent.

Bien que sa construction ait duré plus de deux siècles, l’édifice présente une remarquable unité car ses bâtisseurs successifs ont su rester fidèles au projet original. Saint-Ouen est ainsi l’un des rares exemples du gothique rayonnant.

Ses proportions sont imposantes : 137m de long sous 33m de voûtes.

L’intérieur vous émerveillera par son architecture élancée et sa luminosité exceptionnelle. Une série de 80 vitraux d’origines orne encore les trois niveaux de l’église.

Le grand orgue, dernier des grands instruments réalisés par Cavaillé-Coll, autre titre de gloire de Saint Ouen, est l’un des instruments les plus enregistrés au monde. Ligne Fast F1 et F2 Arrêt Hôtel de Ville. Bus 5, 6, 11, 13, 20, 305 Arrêt Hôtel de Ville.

Découverte de l’abbatiale et de l’événement Collection d’art

©A_Aubry-Metropole Rouen Normandie