AGENDA · Martel
Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Ancien cloître des Mirepoises · Martel
Informations pratiques
Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises 19 et 20 septembre Ancien cloître des Mirepoises Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises
Ouverture exceptionnelle de ce lieu chargé d’histoire, datant du XVIᵉ siècle.
Ancien cloître des Mirepoises 7 Impasse des Mirepoises, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie Ouverture exceptionnelle à l’occasion de certains événements (JEP, etc.)
️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises
© PAH Cauvaldor
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