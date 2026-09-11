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Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel

samedi 19 septembre 2026 · Ancien cloître des Mirepoises · Martel

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien cloître des Mirepoises
Adresse
7 Impasse des Mirepoises, 46600 Martel, France
Ville
46600 Martel
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises 19 et 20 septembre Ancien cloître des Mirepoises Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises

Ouverture exceptionnelle de ce lieu chargé d’histoire, datant du XVIᵉ siècle.

Ancien cloître des Mirepoises 7 Impasse des Mirepoises, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie Ouverture exceptionnelle à l’occasion de certains événements (JEP, etc.)
️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises

© PAH Cauvaldor

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