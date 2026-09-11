Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel

Informations pratiques

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises 19 et 20 septembre Ancien cloître des Mirepoises Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises

Ouverture exceptionnelle de ce lieu chargé d’histoire, datant du XVIᵉ siècle.

Ancien cloître des Mirepoises 7 Impasse des Mirepoises, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie Ouverture exceptionnelle à l’occasion de certains événements (JEP, etc.)

️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises

© PAH Cauvaldor