Visite libre de l’ancienne Galerie des Affaires étrangères, Bibliothèque Choiseul, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Visite libre de l’ancienne Galerie des Affaires étrangères 19 et 20 septembre Bibliothèque Choiseul Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Aujourd’hui lieu de conservation de plus de 55 000 ouvrages anciens, la galerie d’honneur de l’Hôtel des Affaires étrangères a été un haut lieu de la diplomatie française sous Louis XV et Louis XVI. Également fréquentée par les grands dignitaires de son époque et construite en 1763, elle offre aux regards des visiteurs, tout au long de son enfilade de cinq salles, un décor admirablement préservé et agrémenté d’œuvres de Louis-Michel Van Loo, Jean-Jacques Bachelier et Louis-Nicolas Van Blarenberghe.
La galerie d’honneur a été le théâtre de la préparation des traités de Paris et de Versailles (1783), signant la paix et l’indépendance des colonies des États-Unis d’Amériques.
Bibliothèque Choiseul 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://bibliotheque.versailles.fr/ https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics.
Visite libre de l’ancienne Galerie des Affaires étrangères
© Ville de Versailles
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