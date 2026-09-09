Visite libre de l’ancienne papeterie de La Couronne, Campus du Moulin de l’Abbaye, La Couronne

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne papeterie de La Couronne Samedi 19 septembre, 10h00 Campus du Moulin de l’Abbaye Charente

Gratuit. Entrée libre. Prévoir un téléphone pour répondre aux questions du parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Nous ouvrons nos portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine afin de faire découvrir ce lieu emblématique de la Charente, riche d’histoire et témoin de nombreuses activités au fil du temps.

Un parcours en visite libre vous permettra de découvrir des expositions de photographies retraçant l’évolution du site, ainsi qu’un jeu de piste pour en apprendre davantage sur son histoire.

Campus du Moulin de l’Abbaye 135 route de Bordeaux, 16400 La couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545639079 https://lemoulindelabbaye.com/ https://www.instagram.com/lemoulindelabbaye/ Le Moulin de l’Abbaye était à l’origine un moulin à grains destiné aux moines, avant de devenir une fabrique de papier en 1850. En 1981, l’entreprise atteint son apogée et devient le leader européen de la fabrication d’enveloppes.

Après plusieurs années d’abandon, le site est racheté en 2014 et connaît une nouvelle vie en devenant un campus d’entreprises proposant notamment des espaces de travail et des salles de réunion.

À l’occasion d’une visite libre, venez découvrir l’histoire et la reconversion de cette ancienne friche industrielle rénovée. Parking de 200 places, accessible en bus également.

Nous ouvrons nos portes au public à l’occassion de la journée mondiale du patrimoine, car nous souhaitons faire découvrir ce lieu emblématique de la Charente, qui a vu naître plusieurs activités et…

©borisvolck