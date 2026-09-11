Visite libre de l’ancienne rotonde SNCF et de ses engins rénovés ou en court, Ancien dépôt SNCF, Montluçon

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne rotonde SNCF et de ses engins rénovés ou en court 19 et 20 septembre Ancien dépôt SNCF Allier

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association AAATV Montluçon vous donne rendez vous sur le site de la rotonde. Vous pourrez voir la rotonde en elle même ainsi que les engins qui y sont stationnés.

Une démonstration de levage et mouvement de la derniere grue Cockerill en état de fonctionnement.

Vous pourrez également admirer la maquette de la rotonde dans sa configuration d’origine.

Pour les passionnés de petit train, la section modélisme vous présentera une maquette et une réalisation de modules pour des expositions dans différents salons.

Ancien dépôt SNCF 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686493459 https://aaatvmontlucon@orange.fr Ancienne rotonde SNCF Acces transport en commun à 30 metres, Parking a proximité et gratuit

L’association AAATV Montluçon vous donne rendez vous sur le site de la rotonde. Vous pourrez voir la rotonde en elle même ainsi que les engins qui y sont stationnés.

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