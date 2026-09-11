Visite libre de l’ancienne usine Nidec, Campus de Futuralliance, Angoulême

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne usine Nidec Samedi 19 septembre, 10h00 Campus de Futuralliance Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite libre du site industriel, agrémentée de photographies retraçant son histoire et d’un jeu de parcours pour en apprendre davantage sur ce lieu et son évolution.

Campus de Futuralliance 23 impasse Leroy 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545639079 https://www.futuralliance.fr/ De 1971 à 2022, le site industriel de Futuralliance a occupé une place importante dans la fabrication d’alternateurs industriels et de moteurs électriques.

Après son rachat, cet ancien site industriel connaît aujourd’hui une nouvelle vie en devenant un campus d’entreprises. Parking de 200 places, à proximité d’arrêts de bus

Visite libre du site industriel avec des photos qui retrace son histoire ainsi qu’un jeu de parcours pour en savoir plus

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