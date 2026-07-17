Visite libre de l’arboretum, Arboretum, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite libre de l’arboretum 19 et 20 septembre Arboretum Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Créé en 2001, l’arboretum est géré par le Centre catalan d’études pour l’agronomie méditerranéenne et l’environnement, le CCEAME. Il est librement accessible au public.

Au fil de la visite, découvrez une collection de plantes originaires des cinq continents.

Arboretum Route de Villelongue, 66430 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

L’arboretum est créé en 2001. Il est géré par le Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie Méditerranéenne et l’Environnement (CCEAME) et est ouvert au grand public librement.

©mairie de Canet en Roussillon