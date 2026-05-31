Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen

Visite libre de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archevêché (XIVe-XVIIIe siècle).

Visite libre des jardins, de la salle des États et de la Chapelle de l’Annonciation.

Archevêché de Rouen 2 rue des Bonnetiers 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Archevêché (14e – 18e siècles)

Métropole Rouen Normandie