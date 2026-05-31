Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen
Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen samedi 19 septembre 2026.
Visite libre de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Rouen Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Archevêché (XIVe-XVIIIe siècle).
Visite libre des jardins, de la salle des États et de la Chapelle de l’Annonciation.
Archevêché de Rouen 2 rue des Bonnetiers 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Archevêché (14e – 18e siècles)
Métropole Rouen Normandie
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