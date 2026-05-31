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Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen

Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen

Visite libre de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Archevêché de Rouen

Adresse : 2 rue des Bonnetiers 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archevêché (XIVe-XVIIIe siècle).
Visite libre des jardins, de la salle des États et de la Chapelle de l’Annonciation.

Archevêché de Rouen 2 rue des Bonnetiers 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Archevêché (14e – 18e siècles)

Métropole Rouen Normandie

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