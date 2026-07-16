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Visite libre de l’atelier de la Salamandre, Atelier de la Salamandre, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de la Salamandre · Tours

Visite libre de l’atelier de la Salamandre, Atelier de la Salamandre, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de la Salamandre
Adresse
21 rue Lavoisier 37000 Tours
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire

Visite libre de l’atelier de la Salamandre 19 et 20 septembre Atelier de la Salamandre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.

Atelier de la Salamandre 21 rue Lavoisier 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 81 30 94 55 https://www.e-shopdelasalamandre.com/ https://www.instagram.com/atelierdelasalamandre/?hl=fr Vous découvrirez un lieu de culture et d’artisanat d’art où l’on perpétue le savoir-faire et les techniques traditionnelles. Vous verrez aussi des reproductions d’art ancien.
Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.

©amélie amate

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