Visite libre de l’atelier de la Salamandre, Atelier de la Salamandre, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de la Salamandre · Tours
Informations pratiques
Visite libre de l’atelier de la Salamandre 19 et 20 septembre Atelier de la Salamandre Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.
Atelier de la Salamandre 21 rue Lavoisier 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 81 30 94 55 https://www.e-shopdelasalamandre.com/ https://www.instagram.com/atelierdelasalamandre/?hl=fr Vous découvrirez un lieu de culture et d’artisanat d’art où l’on perpétue le savoir-faire et les techniques traditionnelles. Vous verrez aussi des reproductions d’art ancien.
Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.
©amélie amate
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