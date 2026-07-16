Visite libre de l’atelier de la Salamandre, Atelier de la Salamandre, Tours

Informations pratiques

Visite libre de l’atelier de la Salamandre 19 et 20 septembre Atelier de la Salamandre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.

Atelier de la Salamandre 21 rue Lavoisier 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 81 30 94 55 https://www.e-shopdelasalamandre.com/ https://www.instagram.com/atelierdelasalamandre/?hl=fr Vous découvrirez un lieu de culture et d’artisanat d’art où l’on perpétue le savoir-faire et les techniques traditionnelles. Vous verrez aussi des reproductions d’art ancien.

Visite libre de l’atelier et présentation des métiers d’enlumineur/calligraphe, sculpteur héraldique et de costumier.

©amélie amate