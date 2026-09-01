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AGENDA · Sète

VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS Sète

samedi 19 septembre 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
17 Rue Louis Ramond
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif

Sète

VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS

17 Rue Louis Ramond Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi.
L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi.   .

17 Rue Louis Ramond Sète 34200 Hérault Occitanie   ecolebeauxarts@ville-sete.fr

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English :

The École des Beaux-Arts de Sète is opening its doors for the 2026 European Heritage Days—with self-guided tours of the studios and student exhibitions on Saturday and Sunday afternoons.

L’événement VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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