Informations pratiques

Sète

VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS

17 Rue Louis Ramond Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi.

L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi. .

17 Rue Louis Ramond Sète 34200 Hérault Occitanie ecolebeauxarts@ville-sete.fr

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English :

The École des Beaux-Arts de Sète is opening its doors for the 2026 European Heritage Days—with self-guided tours of the studios and student exhibitions on Saturday and Sunday afternoons.

L’événement VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau