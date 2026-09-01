VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS
17 Rue Louis Ramond Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi.
L’École des Beaux-Arts de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre des ateliers et expositions des élèves les samedi et dimanche après-midi. .
17 Rue Louis Ramond Sète 34200 Hérault Occitanie ecolebeauxarts@ville-sete.fr
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English :
The École des Beaux-Arts de Sète is opening its doors for the 2026 European Heritage Days—with self-guided tours of the studios and student exhibitions on Saturday and Sunday afternoons.
L’événement VISITE LIBRE DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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