Visite libre de l’Ecomusée du Flottage, Ecomusée du Flottage, Clamecy

Informations pratiques

Visite libre de l’Ecomusée du Flottage 19 et 20 septembre Ecomusée du Flottage Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de l’écomusée du Flottage !

En compagnie des associations Flotescale et la Confrérie Saint-Nicolas, explorez l’écomusée du Flottage. Une immersion dans l’histoire et les traditions liées au transport du bois par flottage, entre savoir-faire ancestral et patrimoine local.

Un moment riche en découvertes pour toute la famille !

Ecomusée du Flottage 1, Quai Saint Roch – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Découverte de l’écomusée du Flottage avec les associations Flotescale et la Confrérie Saint Nicolas

©Association Flotescale