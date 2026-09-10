Visite libre de l’Ecomusée du Flottage, Ecomusée du Flottage, Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du Flottage · Clamecy
Informations pratiques
Visite libre de l’Ecomusée du Flottage 19 et 20 septembre Ecomusée du Flottage Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte de l’écomusée du Flottage !
En compagnie des associations Flotescale et la Confrérie Saint-Nicolas, explorez l’écomusée du Flottage. Une immersion dans l’histoire et les traditions liées au transport du bois par flottage, entre savoir-faire ancestral et patrimoine local.
Un moment riche en découvertes pour toute la famille !
Ecomusée du Flottage 1, Quai Saint Roch – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Découverte de l’écomusée du Flottage avec les associations Flotescale et la Confrérie Saint Nicolas
©Association Flotescale
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