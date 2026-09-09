Visite libre de l’écomusée du Pays de Châlus, Éco-musée du Pays de Châlus, Chalus

Informations pratiques

Visite libre de l’écomusée du Pays de Châlus 19 et 20 septembre Éco-musée du Pays de Châlus Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’écomusée : mémoire de la vie rurale limousine

Installé dans les anciennes écuries d’une auberge, l’écomusée vous invite à découvrir l’histoire locale, les savoir-faire et les traditions de la campagne limousine aux XIXᵉ et XXᵉ siècles.

À travers une collection variée d’outils anciens et d’objets du quotidien, vous plongerez dans le mode de vie d’autrefois, entre travail agricole, artisanat et vie domestique.

Une visite libre à votre rythme, pour petits et grands curieux du patrimoine rural.

Éco-musée du Pays de Châlus 24 rue Nationale, 87230 Châlus Chalus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.histoirearcheo-paysdechalus.com/ Installé dans les anciennes écuries de l’auberge limousine au centre ville, l’éco-musée du Pays de Châlus vous propose de venir découvrir l’histoire, le patrimoine et les traditions locales. Entrée libre.

Visite libre de l’écomusée : mémoire de la vie rurale limousine

©N.MERLE