Visite libre de l’église, Chapelle de Grandmont, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Chapelle de Grandmont Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église du prieuré de Grammont date du 12 e siècle et reprend les caractéristiques des églises de cet ordre : nef unique, voûte en berceau. Seule l’abside est percée de baies.

Chapelle de Grandmont Rue Henri II de Plantagenêt, 76000 Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie Eglise de l’ancien couvent de Grammont, classée MH, caractéristique de l’architecture de l’ordre Granmontain. Accessible en bus à l’arrêt Simone de Beauvoir.

L’église du prieuré de Grammont date du 12 e siècle et reprend les caractéristiques des églises de cet ordre : nef unique, voûte en berceau. Seule l’abside est percée de baies.