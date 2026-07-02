Visite libre de l’église, Chapelle de Grandmont, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Grandmont · Rouen
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Chapelle de Grandmont Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’église du prieuré de Grammont date du 12 e siècle et reprend les caractéristiques des églises de cet ordre : nef unique, voûte en berceau. Seule l’abside est percée de baies.
Chapelle de Grandmont Rue Henri II de Plantagenêt, 76000 Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie Eglise de l’ancien couvent de Grammont, classée MH, caractéristique de l’architecture de l’ordre Granmontain. Accessible en bus à l’arrêt Simone de Beauvoir.
L’église du prieuré de Grammont date du 12 e siècle et reprend les caractéristiques des églises de cet ordre : nef unique, voûte en berceau. Seule l’abside est percée de baies.
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