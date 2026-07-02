Visite libre de l’église de Brottes, Église Saint-Martin de Brottes, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Brottes 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Brottes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’intérieur de l’église du XIIe siècle qui a conservé ses dalles, ses bancs mais aussi les décors de son choeur datés du XVIIIe siècle ainsi que du mobilier provenant de l’ancienne abbaye du Val-des-Ecoliers.

Église Saint-Martin de Brottes Rue de l’Eglise, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Brottes Haute-Marne Grand Est +33325306000 https://www.ville-chaumont.fr Église construite au XIIe siècle dont le porche est inscrit au titre des Monuments Historiques. Elle arbore également des décors intérieurs datés du XVIIIe siècle. Parking à proximité.

Visitez l’intérieur de l’église du XIIe siècle qui a conservé ses dalles, ses bancs mais aussi les décors de son choeur datés du XVIIIe siècle ainsi que du mobilier provenant de l’ancienne abbaye du…

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