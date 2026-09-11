Visite libre de l’église de Coussac-Bonneval, Église Saint-Saturnin, Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Coussac-Bonneval 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Remaniée au XVe siècle, cette église est dédiée à saint Saturnin.

Elle abrite notamment une litre funéraire du XVIe siècle appartenant à la famille de Bonneval, une fresque dorée à la feuille d’or et une Pietà en bois du XVIe siècle.

De remarquables fresques ont également été découvertes à l’intérieur lors de sa restauration.

L’église est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1978.

Église Saint-Saturnin Rue du Guesclin, 87500 Coussac-Bonneval, France Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.coussac-bonneval.fr/articles/le-patrimoine-historique L’église était une cure de l’ancien archiprêtré de Lubersac. L’édifice primitif daterait du XIe siècle. La transformation ou la reconstruction du XVe siècle n’a pas affecté le plan primitif en croix latine. Nef unique à deux travées voûtées d’ogives, avec transept et abside pentagonale peu saillante voûtée d’ogives à six branches. Sur la façade occidentale, le portail de type limousin, du XVe siècle, est formé de cinq voussures en arc brisé garnies de colonnettes. Les chapiteaux frises sont ornés de petits personnages. Le clocher s’élève sur le bras sud du transept. Il est carré, éclairé de baies en plein cintre et étayé sur chaque face par des contreforts talutés.

Remaniée au XVème siècle, cette églse est dédiée à Saint-Saturnin. Elle abrite une litre funéraire du XVIème siècle de la famille De Bonneval, une fresque dorée à la feuille d’or, une Pietà en bois à…

©OTI PSTY