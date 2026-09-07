Visite libre de l’église de La Meyze, Église Saint-Michel, La Meyze

Informations pratiques

Visite libre de l’église de La Meyze 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église a pour saint patron Michel. Ses origines remontent à l’époque carolingienne et la paroisse de La Meyze fut le siège d’un archiprêtré jusqu’en 1801.

À l’intérieur, découvrez notamment une statue classée de saint Roch en bois polychrome datant du XVIIe siècle.

À voir également : deux chapelles situées à Champsiaux et au lieu-dit Notre-Dame-du-Rocher.

Église Saint-Michel 10 Place de l’Église, 87800 La Meyze La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’église a pour saint patron Michel. Ses origines remontent à l’époque carolingienne et la paroisse de La Meyze fut le siège d’un archiprêtré jusqu’en 1801.

©OTI PSTY