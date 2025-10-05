UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laissac-Sévérac l'Église

Visite libre de l’église de Laissac, Église de Laissac, Laissac-Sévérac l’Église

samedi 19 septembre 2026 · Église de Laissac · Laissac-Sévérac l'Église

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Laissac
Adresse
12310 Laissac
Ville
12310 Laissac-Sévérac l'Église
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Laissac 19 et 20 septembre Église de Laissac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viiste libre de l’église de Laissac.

Église de Laissac 12310 Laissac Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie Visite libre
Viiste libre de l’église de Laissac.

À voir aussi à Laissac-Sévérac l'Église (Aveyron)