Visite libre de l’église de Laissac, Église de Laissac, Laissac-Sévérac l’Église

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Laissac 19 et 20 septembre Église de Laissac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viiste libre de l’église de Laissac.

Église de Laissac 12310 Laissac Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie Visite libre

Viiste libre de l’église de Laissac.