AGENDA · Laissac-Sévérac l'Église
Visite libre de l’église de Laissac, Église de Laissac, Laissac-Sévérac l’Église
samedi 19 septembre 2026 · Église de Laissac · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Laissac 19 et 20 septembre Église de Laissac Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Viiste libre de l’église de Laissac.
Église de Laissac 12310 Laissac Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie Visite libre
Viiste libre de l’église de Laissac.
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