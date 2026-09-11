Visite libre de l’église de Loupchat, Église de Louchapt, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Église de Louchapt · Martel
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Loupchat 19 et 20 septembre Église de Louchapt Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Église de Loupchat
Venez découvrir cette église, ouverte exceptionnellement pendant ce week-end.
Église de Louchapt 1 Rue du 8 Mai, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie Au début du XIIe siècle existait un prieuré. Par la suite, il dépend de l’abbaye bénédictine de Brajac dans la Cantal. C’est un petit édifice à chevet polygonal, nef unique et chapelles latérales formant transept (reconstruites entièrement vers 1867-1872 par l’architecte Lizot). Epoque à laquelle a également été refait le pavage de toute l’église, et les murs remontés pour refaire la charpente. Deux colonnes engagées à chapiteaux sculptés de motifs géométriques marquent l’entrée du choeur.
⛪ Église de Loupchat
© PAH Cauvaldor
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