Visite libre de l’église de Murel, Église de Murel, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Église de Murel · Martel
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Murel 19 et 20 septembre Église de Murel Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Église de Murel
Visite libre de l’église.
Église de Murel 1 Rue du 8 Mai, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie L’église dépendait de l’abbaye de Souillac. Elle fut fortifiée au XIVe siècle. L’édifice se compose d’une abside polygonale, d’un clocher fortifié monté sur quatre piles à l’entrée du choeur, d’une nef sur laquelle s’ouvre une chapelle rectangulaire au nord du XIVe siècle. Les colonnes engagées dans quatre piles du clocher, possèdent des chapiteaux et des bases sculptés à décor géométrique et feuillage à palmettes. Sur le pignon occidental, une petite porte remaniée présente un tympan semblant être un remploi. Il représente un oiseau aux ailes déployées. Cette église rurale est caractéristique de l’architecture romane quercynoise du XIIe siècle et a été remaniée au XIXe siècle.
⛪ Église de Murel
© PAH Cauvaldor
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