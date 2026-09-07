Visite libre de l’église de Saux, Église de Saux, Lourdes

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saux 19 et 20 septembre Église de Saux Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de Saux vous ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes. Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir son remarquable retable, classé au titre des Monuments historiques.

Église de Saux 65100 Saux Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’association des Amis de Saux ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes.

©DR