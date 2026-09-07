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Visite libre de l’église de Saux, Église de Saux, Lourdes

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saux · Lourdes

Visite libre de l’église de Saux, Église de Saux, Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Saux
Adresse
65100 Saux Lourdes
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Saux 19 et 20 septembre Église de Saux Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de Saux vous ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes. Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir son remarquable retable, classé au titre des Monuments historiques.

Église de Saux 65100 Saux Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
L’association des Amis de Saux ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes.

©DR

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