Visite libre de l’église de Saux, Église de Saux, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saux · Lourdes
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Saux 19 et 20 septembre Église de Saux Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association des Amis de Saux vous ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes. Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir son remarquable retable, classé au titre des Monuments historiques.
Église de Saux 65100 Saux Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
L’association des Amis de Saux ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes.
©DR
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